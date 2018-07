Geld verdienen met voedselbossen

Op een informatieavond op 18 juli in het Holstohus in Olst kan iedereen informatie krijgen over voedselbossen. Wat zijn het? Welke principes zitten erachter? Welke mogelijkheden zijn er in de praktijk te creëren? Hoe kan ik zelf aan de slag?

In een presentatie met veel beeld vertelt Fransjan de Waard over voedselbossen in het algemeen, in Overijssel en in Olst-Wijhe. Als bosbouwer, bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw Nederland en voorzitter van Eetbaar Olst-Wijhe, geeft hij uitleg over het komende voedselbos in Olst, en over de cursussen in het programma.