Gemeente Raalte groeide in 2018 met 356 inwoners; Olst-Wijhe met 49

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nestelde Raalte zich met de groei van het aantal inwoners op de vijfde plaats op de ranglijst van stijgers in de provincie Overijssel. Procentueel gezien, welteverstaan. Daarbij moet worden aangetekend dat het CBS de beschikking had over de cijfers tot 1 december 2018 en dus de laatste maand niet kon laten meewegen.

Verhuiswagen

De gemeente Raalte heeft haar groei van het inwonertal vooral te danken aan het grote aantal mensen dat zich hier nieuw vestigde: 1.449. Beduidend meer dan de 1.048 inwoners die de omgekeerde weg volgden en hun geluk buiten de gemeentegrenzen beproefden. Deze cijfers passen overigens in het beeld van 2017, want ook toen verscheen er geregeld een verhuiswagen in het Raalter straatbeeld: 1.339 mensen kwamen, 1.125 vertrokken.

Beweging

Het aantal verhuizingen in Salland blijft sowieso groot, want ook in de gemeente Olst-Wijhe kwamen veel mensen in het afgelopen jaar in beweging. Zo vestigden zich hier 862 nieuwe burgers. Daartegenover stond een exodus van 806 inwoners. Ook deze cijfers wijken niet af van voorgaande jaren: In 2016: 822 erin, 734 eruit; in 2017: 828 erin, 737 eruit.