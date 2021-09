Gemeente Raalte over vogelgriep bij 1400 siervogels in Heeten: ‘De betreffende locatie was niet in beeld bij de gemeente’

Video, update Geen nieuwe besmettin­gen vogelgriep rondom Heeten, pluimvee­hou­ders verontwaar­digd: ‘1.400 dieren is geen hobby meer’

27 augustus Zes pluimveebedrijven bij Heeten blijft een totale ramp bespaard: daar is geen vogelgriep aangetroffen. De bedrijven liggen in een straal van 3 kilometer rond de dierhouderij waar afgelopen maandag vogelgriep is vastgesteld. Op dat bedrijf zijn dinsdag ongeveer 1.400 eenden, zwanen en andere siervogels geruimd. Getroffen pluimveehouders zijn verontwaardigd over het aantal dieren: ‘Dat is geen hobby meer’