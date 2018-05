Gemeentebelangen en CDA in Raalte kijken of versterking nodig is

Raalter theater start voorver­koop nieuwe seizoen

8 mei Voor een goedgevulde zaal presenteerde directeur Roswyde Burgman maandagavond het nieuwe programma van het HOFtheater. Diverse artiesten gaven een voorproefje. Zoals The Bentleys, die deze 'tip-avond' afsloten met een aanstekelijke mix van rock-‘n-roll en pop uit de jaren vijftig en zestig. De programmacommissie van de Raalter schouwburg oogstte ook applaus toen deze vrijwilligers op het podium werden geroepen. ,,Want ik doe het niet alleen'', benadrukt Burgman, die bijna twee jaar directeur van het HOFtheater is. De nieuwe programmering is sinds maandagavond online op de vernieuwde website hoftheater.nl. Op woensdag 9 mei begint de voorverkoop voor 'HOFgenoten' ('vrienden', betalen 25 euro per seizoen), op 24 mei start de kaartverkoop voor iedereen.