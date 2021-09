GemeenteBelangen in Raalte wil meer ambitie zien als het gaat over betaalbaar wonen: ‘Het gaat over onze jongeren’

VIDEO Devente­naar Joeri (25) knapt in Wesepe peperdure auto’s op: ‘Sommige zijn miljoenen waard’

24 september Een Ferrari met golvend plaatwerk? De motorkap van een Maserati in de kreukels? Geen nood: Joeri van de Poel biedt uitkomst. De pas 25-jarige Deventenaar is een rijzende ster in 'plaatwerkersland’. Mensen komen van heinde en verre naar zijn kleine werkplaats in Wesepe om hun exclusieve bolide te laten opknappen.