Gemeentebelangen wil met rigoureus plan impasse sportcafé Olst doorbreken: ‘Koop bezwaarmaker uit’

Exploitan­ten wagen zich niet aan sportcafé zolang er onduide­lijk­heid is – dus zit Olst nog altijd zonder kroeg

Ook bij de start van het nieuwe sportseizoen moet Olst het stellen zonder sportcafé. Al drie jaar is de bar bij sporthal De Hooiberg gesloten vanwege een twist over de vergunning: is het een kantine of een volwaardige café- en feestlocatie? Mede door die onduidelijkheid is er nog altijd geen zicht op een doorstart. Gaan de lampen ooit nog aan in wat ooit het enige café van Olst was?

9 september