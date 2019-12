Gemist? Pompbediende Andries verjaagt overvaller met emmer water, wolf gespot op Sallandse Heuvelrug

Bassie- en Adriaanwa­gen eindelijk ingeruild

21 december Het zal de leden van het Rode Kruis in Luttenberg en Marienheem niks verbazen als ze de caravan waarmee ze tot voor kort evenementen in de regio bezochten, volgend jaar zien rondcrossen op de Zwarte Cross. Dat is nog de enige plek waar de aftandse tweewieler fatsoenlijk dienst kan doen.