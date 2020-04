Genoeg personeel, maar aspergetelers Salland vernietigen toch halve oogst

Arbeidsmi­gran­ten mogen wonen op boerenerf in Olst

17:02 Arbeidsmigranten die op het platteland van Olst en omgeving werken, ‘wonen’ vaak in bed and breakfasts. Waar plek is, kunnen ze slapen. Zodra het toeristenseizoen begint, moeten de arbeiders regelmatig verkassen, van b&b naar b&b. Daarom heeft boer Rob Boerkamp aan de gemeente Olst-Wijhe gevraagd of het mogelijk is om een tijdelijke woonunit voor arbeidsmigranten op zijn erf neer te zetten. Boerkamp: ,,Het is voor deze mensen niet fijn als ze de hele tijd moeten verkassen.’’