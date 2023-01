Gerard (79) dankt Maria voor het leven en schenkt Mariakapel aan Boerhaar: ‘Ik was echt heel ziek’

Het is begin juni als Gerard van der Gurp (79) zijn zoon belt, die dicht bij hem woont, om zich zo snel mogelijk naar ziekenhuis Isala in Zwolle te brengen. Een ambulance zou te laat zijn, zo precair is de situatie. Een bacterie bij zijn biologische hartklep is de boosdoener, blijkt later. Het einde van zijn leven is dichterbij dan ooit.