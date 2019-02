Gerommel met paardenvlees: rechter beboet eigenaar koelhuizen in Olst en Apeldoorn

De uitspraak komt in een grote sjoemelzaak. De zwaarste straf was voor slachter Ben van Hattem uit Dodewaard. Hij moet van de de rechter 324 dagen de cel in en een boete betalen van 47.500 euro voor het rommelen met vlees. Hij heeft in 2012 en 2013 paardenvlees door rundvlees vermengd, dat vervolgens als puur rundvlees werd verkocht. Ook een afnemer uit Doesburg werd gestraft door de rechter.

Het vlees werd, voor het naar de klanten in Engeland en Frankrijk ging, opgeslagen in koelhuizen in Olst en Apeldoorn van de man uit Wijhe. De eigenaar van het koelhuis vond het etiket ‘Snipper-2-vlees’ onduidelijk en plakte een nieuw label op de verpakkingen met ‘rundersnippers’. Hij wist niet beter dat dat Van Hattem runderen slachtte. Ook hij had beter moeten controleren over welk vlees het ging, vond de officier.

Snippervlees

Van Hattem begon in 2013 met het slachten van pony’s. Het vlees kwam terecht in een bak met restvlees, dat werd gebruikt voor saucijzen. Op de etiketten stond dat het ‘snipper-2-vlees’ was en zo werd het afgenomen door MeatMasters, het bedrijf van de Doesburgse medeverdachte. Het bedrijf krijgt 15.000 euro boete en de eigenaar Van V krijgt 180 uur taakstraf.

Tijdens de behandeling van de zaak, ruim twee weken geleden, zei de slachter dat de afnemer wist dat er paardenvlees door het rundvlees zat. De afnemer ontkent dat. Hij verkocht het vlees met het stempel ‘halal’, terwijl het dat niet was. Hem wordt door de officier van justitie verweten dat hij het vlees niet zelf heeft gecontroleerd.

28 miljoen kilo vlees

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van voedselwaakhond NVWA. Toen duidelijk werd dat het vlees niet overeenkwam met de papieren, werd 28 miljoen kilo vlees teruggeroepen. De Dodewaardse slachterij Van Hattem ging failliet en justitie startte een onderzoek.

De officier van justitie verwijt de drie verdachten dat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd, omdat ze papieren vervalsten om te verhullen dat er paardenvlees door het rundvlees zat. Ook het ontbreken van controle van het vlees wordt ze verweten, evenals de ondeugdelijke administratie waardoor het vlees niet traceerbaar was.

Eis en geldboete