Gert & Bert willen (op gepaste afstand) goede buren zijn in Herxen, maar gemeenteregels zitten hen dwars

Video en update Uitslaande brand in Bowling­boer­de­rij in Nijverdal: ook pannenkoe­ken­huis verloren gegaan

20 september NIJVERDAL - In de Bowlingboerderij aan de Koersendijk in Nijverdal is maandagmiddag brand uitgebroken. Het gebouw stond volledig in brand en moet als verloren worden beschouwd. De brand is maandag eind van de middag weer opgelaaid. Hierbij komt opnieuw veel rook vrij.