Getreuzel over kap Amerikaanse eiken in Heino wekt irritatie

VIDEOIedereen is van mening dat er wat gedaan moet worden aan 28 oude Amerikaanse eiken aan de Bendijksweg in Heino. Maar wat precies? Daar verschillen de meningen al jaren over. Waar iedereen het wel over eens is, is dat de bomen veel te oud en gevaarlijk zijn. D66 Raalte vindt dat er nu actie nodig is, en dient aanstaande donderdag een motie in om uitgebreid onderzoek voor elkaar te krijgen.