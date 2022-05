Getuigen gezocht van neersteken Duitse man in Raalte

De politie in Raalte is op zoek naar getuigen van een incident afgelopen weekend, waarbij een 26-jarige man uit Duitsland in zijn been is gestoken. Ook werden twee vrouwen aangevallen. Een groep van vier mannen en een vrouw ging na de daad op de vlucht.

De steekpartij gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, even na middernacht aan de Tijm in Raalte. Een groep van vijf personen kreeg het aan de stok met de Duitser en twee andere vrouwen die bij hem waren. De man werd daarbij neergestoken en de twee vrouwen werden aangevallen.

Naar ziekenhuis

Vervolgens ging het groepje er vandoor via het fietstunneltje in de buurt. De neergestoken man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn huidige toestand is onbekend.

Zwart haar met vlechtjes

De politie is nu op zoek naar de verdachten en heeft daarbij de hulp van de omgeving nodig. Van het groepje is het volgende signalement rondgestuurd. De vrouw is ongeveer 20 jaar oud, heeft zwart haar met mogelijk vlechtjes. Ze droeg een kort rokje met panty en een zwart vest met hoody, die ze over haar hoofd had getrokken. De vier jonge mannen hebben een blanke huidskleur en een dun postuur. Drie van hen droegen donkere kleren. Eén van hen droeg een geel shirt. Waarschijnlijk hadden ze alle vier een petje op.

Camerabeelden

Wie deze mensen, of andere verdachte zaken, heeft gespot rond het bewuste tijdstip in de buurt van de Tijm - of misschien wel camerabeelden heeft van de verdachten - wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.