Gewonden bij ongeval tussen tractor en auto in Raalte

Kleine parelmoer­vlin­der rukt voor het eerst op naar de Sprengen­berg in Haarle: ‘Spectacu­lair nieuws’

4 oktober De voor Overijssel zeldzame kleine parelmoervlinder is voor het eerst opgedoken op de Sprengenberg in Haarle. Boswachter Ruben Vermeer is in zijn nopjes. ,,Dit is spectaculair nieuws.”