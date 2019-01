Gezin gedeputeerde bedreigd in commotie Oostvaardersplassen

Herxen verloot vakantie­vil­la van 162.000 euro voor renovatie van dorpshuis

10:54 Een vakantiewoning in Heino ter waarde van 162.500 euro. Dat is de hoofdprijs van een loterij, waarvan de opbrengst bestemd is voor uitbreiding en verduurzaming van het dorpshuis in Herxen. Deelnemers maken ook kans op een tiendaagse vakantie voor tien personen in een Spaanse villa met zwembad. De derde prijs is een bedrag van 2500 euro.