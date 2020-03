Gezin uit Wesepe heeft helemaal niets meer na allesverwoestende brand: ‘Ik heb niets uit mijn slaapkamer mee kunnen nemen’

,,Het is chaos’’, reageert Vincent Aarnink met een knikje richting de plek waar gisteren nog het woonhuis van zijn gezin stond. Daar is niets meer van over. De brand heeft alles verwoest. Alleen de buitendeur steekt kaarsrecht boven de brokstukken uit. Zwartgeblakerde verwarmingsradiatoren liggen in het gras, de koelkast leunt half op het puin. De hond, die de ramp heeft overleefd, snuffelt wat rond op de plek waar misschien zijn mand heeft gestaan.

Toen ik buiten was, heb ik nog even achterom naar het huis gekeken. Of er wel echt brand was...

Beduusd

Zijn zoon Robbin (17) is nog steeds beduusd van wat er is gebeurd. ,,Mijn moeder is nu kleding aan het halen. We hebben namelijk niets meer. Alles wat ik had, ligt daar’’, zegt hij wijzend naar de plek die is afgezet met waarschuwingslint. ,,Ik sliep toen de brand uitbrak. Mijn zusje heeft me wakker gemaakt. Ik zei nog ‘je maakt een grapje’. Maar dat was niet zo. Snel heb ik wat kleren aangetrokken. Ik heb niets uit mijn kamer mee kunnen nemen. Alleen mijn mobieltje. Toen ik buiten was, heb ik nog even achterom naar het huis gekeken. Of er wel echt brand was.’’