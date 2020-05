Gezocht: een dagje rust voor kinderen uit een gezin dat het zwaar heeft

Schoolbe­stuur Varietas betuigt spijt, maar houdt vast aan halve dagen les vanaf maandag

7:35 De medezeggenschapsraad van de dertig Varietas-basisscholen in deze regio voelde zich gepasseerd en niet serieus genomen toen er een besluit moest worden genomen over de manier waarop de scholen maandag weer open gaan. Uiteindelijk ging de raad toch akkoord met het plan voor have dagen les, wat het bestuur al eerder had besloten.