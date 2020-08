Gps-dieven zijn de schrik van het platteland: boer zit werkloos thuis en crimineel rijdt lachend de grens over

videoDe schrik zit er goed in op het platteland. Oost-Europese bendes roven voor miljoenen euro’s aan gps-apparatuur uit trekkers in boerenschuren. Gepakt worden ze amper. Maar daar komt verandering in, belooft de politie.

Eerst is het een vrouw die minutenlang belt. Later is het een man die op dezelfde plek met zijn telefoon bezig is. Als in deze uithoek van Salland, bij Broekland, plots een auto langs de weg stopt, dan wekt dat argwaan. Zeker als het pal voor het loonbedrijf van Twan Gubbels is. Dan loopt hij er direct naartoe.

Tot twee keer toe is het vals alarm, vertelt Gubbels opgelucht in zijn kantoor. ,,De vrouw had een vervelend familiebericht gekregen en de man nam een foto van de lucht die hij zo mooi vond. Dan is het ook klaar. Maar ik ben héél alert.”

5,4 miljoen euro

De reden: bij agrariërs worden massaal gps-systemen à 17.000 euro uit landbouwvoertuigen gestolen. Sinds januari vorig jaar is bij de politie ruim driehonderd keer aangifte gedaan. Goed voor een totale schadepost van zo’n 5,4 miljoen euro. Criminelen struinen vooral het platteland van Gelderland, Overijssel en Flevoland af. In Oost-Nederland zijn 271 van de in totaal 312 diefstallen gemeld.

Het is een schokkende ontdekking, vindt Anton Jansen. Hij is beleidsadviseur bij de politie Oost-Nederland en manager van het Platform Veilig Ondernemen, gespecialiseerd in criminaliteit in het buitengebied. ,,We kregen van agrariërs en branchevereniging Cumela signalen dat op grote schaal werd gejat, maar het totaaloverzicht ontbrak. In het voorjaar zijn de cijfers uit heel het land gebundeld en ontstond dit beeld.”