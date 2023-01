Gratis Ribs & Blues in Raalte verleden tijd vanwege veiligheid: ‘Vorig jaar grote angsten doorstaan’

MET VIDEO Gerard (79) dankt Maria voor het leven en schenkt Mariakapel aan Boerhaar: ‘Ik was echt heel ziek’

Gerard van Gurp (79) werd vorig jaar ziek en keek de dood in de ogen, totdat medici én de heilige Maria op zijn pad kwamen. Daar is hij tot de dag van vandaag zo dankbaar voor, dat hij vooral richting Maria iets terug wil doen. Daarom liet hij binnen enkele maanden op de begraafplaats in Boerhaar een Mariakapel bouwen. ,,Ik heb het aan de medici en Maria te danken dat ik hier nog zit.”

