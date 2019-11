Greet (84) uit Boskamp ontsnapt dankzij app aan eenzaamheid na plotseling overlijden van haar man

Nooit meer een blauw oog of een scheve bril door de ‘VAR-air­bag’ bij VV Heino

29 november Bij VV Heino wil niemand een minuut van de wedstrijd missen, maar omdat we tegenwoordig verstopt zitten in onze smartphones of met onze gedachten ergens anders zijn, gaat er wel eens iets mis. Je let tijdens het lopen even niet op en dan: een videopaal in je gezicht. Midden op het wandelpad van de voetbalclub. Vele blauwe ogen, scheve brillen en bloedneuzen later is daar het geniale idee van de club uit Heino: een 'VAR-airbag’.