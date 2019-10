Groeiend sportaanbod voor Sallanders met beperking

Merette Sluiseman (33) is verstandelijk beperkt, maar dit belet de Deventerse niet om twee sporten te beoefenen. Moeder Monica: ,,Merette zwemt sinds haar vierde en sinds een jaar of zes doet ze ook aan korfbal bij Devinco. Zij is hierdoor zó gegroeid en heeft erg veel geleerd. Bij het zwemmen - ze is lid van De Klup in Deventer - staan teamgenoten elkaar aan te moedigen en als het een keer misgaat, knuffelen ze elkaar. Het korfballen gaat ook hartstikke goed. Samen sporten geeft zoveel meerwaarde voor een groep kwetsbare mensen in de samenleving.”

Voor Merette en andere mensen met een beperking is er in Salland op sportgebied steeds meer mogelijk. Het aantal sportverenigingen dat aangepast sporten aanbiedt, is in vijf jaar tijd gegroeid van dertien naar 24. Het aantal deelnemers is in deze periode gestegen van 496 tot 836. Dit blijkt uit recente cijfers van Iedereen Actief regio Salland. Dit is een samenwerkingsverband van een groot aantal maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en overheden (zie kader).

Sportcarrousel

Iedereen Actief promoot de sportmogelijkheden met bijvoorbeeld de Sportcarrousel en Iedereen Actief-Bus. De Sportcarrousel, die deelnemers helpt te bepalen welke sport bij hen past, is alleen al in 2019 circa twintig keer ingezet. ,,Elke keer zijn er één of twee professionals betrokken en verder draait de carrousel op vrijwilligers onder wie sporters met een beperking. Samen met de Iedereen Actief-Bus kost dit telkens circa 2250 euro”, zegt Iedereen Actief-woordvoerder Monica Sluiseman.

Sanne Dasselaar (27) uit Raalte raakte vorig jaar tijdens een markt in haar woonplaats in gesprek met iemand van Iedereen Actief. De aan een rolstoel gekluisterde Sanne nam een kijkje in de Iedereen Actief-Bus en raakte enthousiast over het grote aanbod van sportmogelijkheden. ,,Ze vroegen: ‘lijkt tafeltennis je wat?’ Ik zei dat ik dat graag wilde proberen.”

Schuiftafeltennis

De Raaltese is daarna een paar keer gaan kijken bij tafeltennisvereniging Swift in Deventer en hier speelt ze sinds enkele maanden eens per week met een ‘jongeman’ schuiftafeltennis. ,,Met aangepaste batjes schuiven we de bal over de tafel naar elkaar toe. De tafel heeft geen net, maar aan beide lange kanten een plank waardoor we niet te ver hoeven te reiken. Het spel is hartstikke leuk net als het contact met andere mensen van de vereniging. Het zou leuk zijn als er meer mensen bijkomen die ook gaan schuiftafeltennissen.”

Karin Leerkes begeleidt sinds 2013 samen met Sharina van Dort een groep handbalmeiden met een beperking bij Wijhe ’92. ,,We zijn met G-handbal begonnen met zes meiden en nu zijn dit er twaalf. Eentje komt elke zaterdag met veel plezier vanuit ‘t Harde om een uurtje mee te trainen”, zegt Leerkes. Zij merkt dat de meiden - in leeftijd variërend van ruwweg tien tot twintig jaar - het vooral belangrijk vinden onderdeel te zijn van de vereniging. ,,Zij willen óók een rood shirt aan en doen aan allerlei activiteiten mee en gaan bij wedstrijden van het eerste kijken. In de maatschappij worden ze vaak in een hokje geplaatst.”