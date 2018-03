GroenLinks Raalte bepleit jongerenraad

update Café in Raalte bekogeld met 'mo­lo­tov­cock­tail'

13 maart Café Gina’s aan de Deventerstraat in Raalte is vanochtend mogelijk doelwit geweest van een aanslag. Rond vier uur in de ochtend is er 'iets' door een ruit gekegeld wat kort in brand stond. Volgens een direct betrokkene gaat het om een molotovcocktail, maar de politie kan dit niet bevestigen. De schrik zit er goed in bij uitbaatster Tonnie Bijsterbosch: ,,Ik voel me aangevallen, ja.’’