GroenLinks Raalte wil overschot op begroting investeren: ‘Geef tonnen aan de inwoners’

Fractievoorzitter Ralph Mulders ziet een groot verschil in de aanpak van de coronacrisis en de klimaatcrisis. ,,De komende twee jaar reserveert Raalte vijf ton per jaar voor de coronacrisis. Heel goed natuurlijk. Maar de klimaatcrisis is al tien jaar bezig en daar mis ik dezelfde urgentie. In Raalte schrijven we prachtige zwarte cijfers. Waarom stellen we dan geen pot geld beschikbaar voor de klimaatcrisis?”