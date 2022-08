Grondeigenaar Jan G. opgepakt na vondst drugslab in Den Nul, advocaat ontkent betrokkenheid: ‘Sneu voor hem’

Vrijwilli­ger­ste­kort bij SC Overwete­ring nijpend en dat vergt creativi­teit: ‘Vereniging is meer dan consumeren’

Om het voet- en handbalplezier van de 650 leden van Sportclub Overwetering in Olst ook voor de toekomst veilig te stellen, is de club naarstig op zoek naar vrijwilligers. De omnivereniging is daarom deze zomer een campagne begonnen om de leden ervan bewust te maken dat een vereniging méér is dan een plek waar je tegen betaling komt sporten. ,,De betrokkenheid bij het verenigingsleven is minder geworden.’’

26 augustus