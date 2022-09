Grote ambitie in Raalte om 453 werklozen aan het werk te zetten: ‘Iedereen van de bank af is het doel’



Iedere inwoner die op wat voor manier niet aan het werk is of geen bezigheid heeft, moet geholpen worden. Dat is de ambitie die de gemeente Raalte zich voor 2023 stelt. Het gaat hierbij om 453 inwoners die een uitkering ontvangen omdat ze simpelweg geen werk hebben, geen passende dagbesteding hebben of omdat ze moeten inburgeren. ,,Het gaat niet alleen om aan het werk zijn, maar ook met je gezicht in de samenleving staan’’, zegt wethouder Gerria Toeter.