Grote fusie in landbouwsector aanstaande

Heeten fikst het met zestig vrijwilli­gers: een nieuwe badkuip voor zwembad De Oase

26 april Ze zijn er maar wat trots op. De ruim zestig vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken om het gloednieuwe buitenbad in Heeten in de grond te krijgen. Het had nogal wat voeten in de aarde. ,,Nog zo’n project? Denk niet dat het thuisfront daar blij mee is. Misschien over vijf jaar”, reageert vrijwilliger Rene Bril.