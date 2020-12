Grote groep jongeren in Heeten lapt corona- en vuurwerkregels aan de laars: politie deelt boetes uit

corona-lockdown Bij de pakken neerzitten? Daar houden deze winkeliers in Wijhe niet van: ‘Het komt nu aan op durf en creativi­teit’

15 december De deuren zijn op slot maar toch brandt in veel winkels in de Langstraat in Wijhe het licht. Wat doen al die ondernemers daar toch? Nou, plannen bedenken om de business door te laten gaan tijdens de vijfweekse lockdown. Want bij de pakken neerzitten, daar wordt niemand beter van. Zes ondernemers vertellen. ,,Voor drie uur besteld, nog dezelfde dag in huis. Daar kan PostNL toch niet tegenop?”