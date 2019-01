Grote zoekactie naar overvaller Texaco in Raalte

Dadema: ‘Gele hesjes worden hier echt alleen gebruikt in het verkeer’

21:11 ,,Zoals u weet, ben ik actief op Twitter. Die wereld van polarisatie en chagrijn staat in enorm contrast met onze gemoedelijkheid in Salland. De bijna tragische hang van opiniemakers en soms landelijke politici naar vroeger, is eigenlijk lachwekkend. Dat vroeger bestond helemaal niet, en zal nimmer weer bestaan.’’