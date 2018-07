Haarlese herder Susanne Schraven is verslaafd aan schapen

Het lijkt een riskante onderneming. Terwijl traditionele herders in Overijssel tot wel 30.000 euro subsidie opstrijken voor de periode 2018-2021, moeten Susanne en Wim Schraven hun nieuwe kudde in Haarle zonder financiële bijstand hoeden. Intussen is zij zwanger en naderen de wolven. Kan zo'n avontuur goed aflopen?

Teneinde opportunistische geldwolven op afstand te houden, verstrekt de provincie subsidie mits een herder tenminste honderd ooien telt en de kudde minstens vijf jaar in een erkend Overijssels natuurgebied graast. Susanne en Wim Schraven kunnen niet op traditie bogen, want zij hebben hun 200 schapen pas in de laatste lente gekocht. En dus zullen ze hun investering op eigen kracht terug moeten verdienen.

Sprong

Daar de Duitse herder André Kühn zijn actieradius op de Sallandse Heuvelrug voortaan heeft beperkt tot de uitgestrekte gebieden van Staatsbosbeheer, waar hij zijn handen meer dan vol aan heeft, moest Natuurmonumenten een nieuwe kudde inhuren ter begrazing van de Sprengenberg, het heidegebied tussen Palthetoren en Toeristenweg. Susanne en Wim Schraven, die elkaar leerden kennen als instructeur bij de opleiding van blindengeleidehonden in Amstelveen, waagden de sprong in het duister. Hun enthousiasme is groot.

Hoe wordt iemand herder?

Susanne Schraven: ,,Ik ben voor een herder op de verkeerde plek geboren: in Amsterdam-Zuidoost. Een boer in Abcoude hielp ik als zestienjarige al bij het lammeren. Zo raakte ik verslaafd aan schapen. Ik ben aan het begin van deze eeuw als hulpherder begonnen in natuurgebied de Loenermark bij Apeldoorn en heb later grote kuddes gehoed in Ierland en Schotland.''

Volledig scherm De hond Tom, een bordercollie, zoekt verkoeling in een drinkbak nadat hij de puberende schapen in toom heeft gehouden. © FOTO HISSINK

Hoeveel hebben jullie voor deze kudde moeten betalen?

,,Een schaap kost 80 à 120 euro. Hoeveel wij precies betaald hebben, zeg ik niet. Te veel. Wij hebben ze in de verkeerde periode gekocht, want eind maart beginnen de meeste begrazingsprojecten en zijn schapen duur. We willen de kudde op termijn nog verder verbeteren en uitbreiden, want dit gebied is groot genoeg voor 250 à 350 schapen.''

Tevreden over de nieuwe levende have?

,,We zaten met samengeknepen billen te kijken wat er de vrachtwagen uitkwam, maar werden steeds enthousiaster. Allemaal eenjarige schapen, die er goed uitzien. Heel geschikt voor dit werk. Ze komen uit drie verschillende familiegroepen, maar zijn niet agressief. Extreme conflicten komen niet voor. Een nadeel is wel dat ze ondeugend zijn. Ze zijn fit en hebben zin in het leven. Ik neem graag een e-book vol Scandinavische thrillers mee de hei op, maar we moeten voortdurend opletten. Want we zijn met een stel pubers op stap.''

Komen er ook rammen in het spel voor?

,,Nee, die zijn pas begin september welkom, als de ooien gedekt moeten worden. Toch hebben twee van onze schapen al gelammerd. Die waren door een ondeugend rammetje bediend voordat wij ze kregen.''

Over deugnieten gesproken: zijn jullie bang voor wolven die naar Nederland oprukken?

,,We beschermen onze schapen met elektrische schriknetten. Wolven zijn net zo opportunistisch als mensen: als ze een schok voelen, trekken ze verder. Risico's loop je altijd, maar we hoeven niet in paniek te raken. Het betreft alleen nog eenzame wolven. Het gevaar daarvan wordt zwaar overdreven. Loslopende honden zijn een grotere bedreiging, maar daar hoor je niemand over.''

Zijn jullie gevoelig voor het kuddegedrag van herders die bewakingshonden inzetten?

,,Nee, zeker niet. Kuddebewakingshonden zijn niet selectief. Weten niet waartegen ze de schapen moeten beschermen. Bijten ook kwajongens in de billen. Of werpen zich op het loslopend hondje Fifi dat de kudde in trippelt. Dat willen wij niet, want de kudde is ook van belang voor het toerisme. Bewakingshonden liggen in de uitgestrekte gebieden van Duitsland meer voor de hand. Hier vormen ze een groter risico dan de wolven.''

Volledig scherm De herders Susanne en Wim Schraven hoeden een nieuwe kudde schapen op de Sprengenberg, tot grote tevredenheid van Jos Schouten, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten. © FOTO HISSINK