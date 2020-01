Haarlese woningmarkt muurvast, enquête eerste stap om jongeren voor dorp te behouden

Signalen van jongeren die in Haarle woonruimte zoeken en noodgedwongen vertrekken zijn er volop, zegt John Disseldorp, voorzitter van Plaatselijk Belang Haarle. Een enquête naar de woningbehoefte in het dorp moet een eerste stap zijn om daar wat aan te doen.

Volgens Plaatselijk Belang Haarle zijn er in het dorp niet alleen te weinig huizen voor starters, maar zit de woningmarkt in Haarle zo vast, dat ook ouderen in de knel kunnen komen. Signalen daarvoor zijn er volop, zegt John Disseldorp van PB Haarle. ,,Het gaat dus niet alleen om jongeren, maar die zijn wel heel belangrijk voor de toekomst van de school, het verenigingsleven en de bedrijvigheid in het dorp. Er komen te weinig huizen vrij voor starters.”

Om die signalen ook ‘hard’ te maken naar gesprekspartners als de provincie, is er een gezamenlijke enquête van PB, Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. ,,Daarmee kunnen we aantonen dat er daadwerkelijk behoefte is aan nieuwe woningen", zegt Disseldorp. Met de prognose van krimp zal namelijk aangetoond moeten worden dat er niet gebouwd wordt voor leegstand. ,,Dan kunnen we met concrete getallen met de gemeente en provincie om tafel.”

