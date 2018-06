HalloBoer opent etalage voor alle Overijsselse streekproducten

Komt de hoogste windmolen van Nederland in Olst-Wij­he?

12 juni Krijgen de kernen van Olst-Wijhe te maken met de hoogste windmolens van Nederland? In de rekenmodellen zijn onlangs mega-windmolens opgenomen met een tiphoogte van maar liefst 240 meter. Opmerkelijk, omdat daar tot eind vorig jaar nooit over is gesproken.