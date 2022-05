Handbal in Salland: Nieuw Heeten wint thriller van SDOL; Voorwaarts, Wijhe’92 en Heeten niet rouwig om wegglippende titelkansen

Handbal overzichtTien seconden voor tijd gooide Esmee Hunneman namens Nieuw Heeten het laatste doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen. Daarmee besliste ze de derby tegen SDOL in Nieuw Heetens voordeel. Koploper Heeten verloor in diezelfde hoofdklasse A het titelduel tegen DOS en lijkt daardoor naast het kampioenschap te grijpen. Maar net als Wijhe’92 en Voorwaarts in de tweede divisie maalt de ploeg daar niet om.

Esmee Hunneman bekroonde een fantastische inhaalrace van Nieuw Heeten, waar keepster Mirjam Lamers een sleutelrol vervulde, door in de laatste tellen van het boeiende duel met SDOL de winnende score te maken. De Luttenbergse thuisploeg bleef gedesillusioneerd achter. „Dit was heel zuur”, treurde SDOL-coach Helma Meijerman na de 20-21 nederlaag. „Dit is de zoveelste keer dat het net niet is voor ons. En vandaag zaten we er echt heel dichtbij. Bij rust stonden we met 14-9 voor en we gingen vol vertrouwen de tweede helft in. Maar we kregen direct vier doelpunten om de oren. Nieuw Heeten kreeg vleugels en bij ons lukte het niet meer. Vier penalty’s gingen mis, ook vier andere grote kansen maakten we niet af. We werden er moedeloos van.”

Koploper Heeten verloor door ladingen hars en hard spel van de tegenstander met ruime cijfers van nummer 2 DOS (34-24). Desondanks staat de ploeg van Harry Stoeten nog steeds op plek één. „Wij spelen nog één wedstrijd, DOS moet nog twee keer tegen laag geklasseerde ploegen. Als ze die wedstrijden winnen, halen ze ons in. Ik verwacht dat DOS kampioen wordt en daar zijn we niet rouwig om”, is Stoeten eerlijk. „Promotie heeft niet onze prioriteit. Dit niveau is prima, en de derby’s zijn veel mooier dan wedstrijden waar nauwelijks publiek bij aanwezig is. Zelfs in dit kampioensduel, wat het toch was, zat er in Emmer-Compascuüm nauwelijks dertig man op de tribune.”

Zwolle speelde keurig gelijk tegen subtopper Cometas: 16-16 en heeft zich steviger in de middenmoot gespeeld. Dalfsen kwam dit weekeinde niet in actie. De wedstrijd tegen hekkensluiter Hurry Up werd afgelast.

In de hoofdklasse C speelde Broekland zich definitief veilig. Het kon al haast niet meer misgaan voor de ploeg van trainer Tim Bloemen, maar door de overtuigende 27-15 zege op Nieuwegein is handhaving nu zeker een feit. Overwetering, al gedegradeerd, blijft laatste. Nummer 2 OBW was met 28-23 te sterk voor Hans Reukers en zijn selectie.

‘Onervarenheid ten top’

In de tweede divisie A lijkt het kampioenschap beslist. Tenzij koploper ZVBB’21 komende week tegen degradant Zeeburg de mist in gaat, rest er voor Voorwaarts en Wijhe’92 maximaal de strijd om de tweede plek. Het bestuur van Wijhe heeft echter al besloten niet voor die tweede plek, die recht geeft op het spelen van promotiewedstrijden, te gaan. Tot grote frustratie van coach Laurens Beld. „Onervarenheid ten top!” fulmineert de afzwaaiend trainer, die zaterdag met Wijhe met 31-34 van US verloor. „Je weet het hele jaar dat promoveren een mogelijkheid is, dan ga je niet drie wedstrijden voor het einde dit beslissen. Volgens de club is het kostenplaatje het breekpunt en is de vereniging er nog niet aan toe. Nou, dit team is echt wel klaar voor de eerste divisie. Al het werk is voor niets geweest; ik vind dit heel teleurstellend.”

Ook Voorwaarts lijkt niet voor de tweede plek te willen gaan. Scheidend trainster Kira Overmars: „De eerste divisie bestaat uit zestien teams, dus dat wordt een heel lange competitie met veel verre uitwedstrijden. Dat ziet niet iedereen zitten. Het wordt nog overlegd binnen de vereniging, maar waarschijnlijk zien we af van die optie.” Voorwaarts won zaterdag wel. Foreholte 2 werd met 19-24 verslagen. Overmars: „Het was één van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. Het leek of we met lood in de benen speelden. In de rust stonden we achter. In de tweede helft gaven we hun schutter mandekking en konden we zelf sneller weg en meer druk zetten. Daardoor wonnen we deze moeizame wedstrijd uiteindelijk wel.”

Het reeds gedegradeerde Lettele verloor de laatste wedstrijd in de tweede divisie. Uit bij SVBO ging de ploeg van trainer Gert Wessels met 33-19 onderuit en eindigt daarmee op de laatste plek.