Handbalster Schoenaker uit Raalte komt nog niet naar huis, ze blijft langer bij Bensheim/Auerbach

Schoenaker speelt sinds haar overstap van Dalfsen naar Füchse Berlin in 2015 in het buitenland. Na de Berlijnse club volgde jaren in Kopenhagen, Oldenburg en Blomberg. Pas laat in de aanloop naar dit seizoen stapte de opbouwspeelster over naar de Flames in Bensheim/Auerbach en dat bleek een goede beslissing.

De club uit de regio Frankfurt staat netjes in de middenmoot (negende) en Schoenaker, die vorig seizoen met blessures had te kampen, is met 24 doelpunten in de eerste acht duels belangrijk geweest voor haar team.

De international (14 caps), die kampioen werd met Dalfsen en Kopenhagen, is blij met haar nieuwe contract. ,,Voor mij was het een makkelijke beslissing om bij te tekenen. Ik heb plezier en ik voel me goed. Er zit nog veel potentie in het team en ik wil er graag aan bijdragen om de prestaties verder te verbeteren.’’