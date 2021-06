Handbalsters Kwiek raken met Romé Steverink een van hun steunpilaren kwijt

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Bijzonder! Oost-Nederland kleurt volledig ‘grijs’ op corona­kaart en dat is goed nieuws

24 juni Een mijlpaal in Oost-Nederland vandaag: voor het eerst kleurt de coronakaart met het aantal besmettingen volledig grijs. Een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests zijn geregistreerd. In vijftien gemeenten staat de teller helemaal op nul nieuwe gevallen. Zelfs Putten, dat de afgelopen dagen vaak de negatieve uitschieter was, sluit zich aan in die rij.