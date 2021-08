Handbalsters Kwiek spelen vanwege blessures en corona meer niet dan wel

Video ‘Zomercar­na­val’ Stöppelca­ba­na in Raalte smaakt naar meer: ‘Heerlijk dat dit weer kan’

15 augustus Beachvolleyballen en een ‘megaterras’ in een zandbak; tijdens Stöppelcabana dompelt Raalte zich volledig onder in tropische sferen. Eigenlijk had er een festival met maximaal 1200 man moeten zijn, maar door corona zat dat er niet in. Dat verstiert de pret niet. ,,Hier was het de hele coronaperiode nog niet van gekomen.’’