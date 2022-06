Harde knallen in de nacht in Olst: politie onderzoekt of er is geschoten

Het geluid werd rond 01.40 uur gehoord rondom de Jan Schamhartstraat en de Kortricklaan. Getuigen zagen vervolgens na het incident één of meer verdachte personen op hoge snelheid weg rijden. Een woordvoerder van de politie in Raalte meldt: ,,Momenteel onderzoeken we deze knallen. Of er daadwerkelijk geschoten is en of er schade is, is vooralsnog onbekend.”