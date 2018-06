Haringparty in Raalte: een ander soort uitje

26 dode schapen, waarschijn­lijk door een wolf: 'ongekend hoog'

14 juni ‘Ongekend hoog’, noemt wolvenexpert Leo Linnartz het aantal van 26 afgeslachte schapen in de wei van schapenhouder Christian Kalter (35) uit Laag Zuthem. Zijn wei veranderde gisteren in een bloedbad, nadat 12 schapen werden doodgebeten en nog eens 14 gewonden schapen de spuit kregen. Waarschijnlijk werden zij gegrepen door een wolf. ,,Er zijn in Nederland tot nu toe maar zestig schapen door een wolf gedood. Dus als dit waar is...''