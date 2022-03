Hart van Lierderholthuis klopt weer na eerste borrel in nieuw dorpscafé: ‘We mogen trots zijn na zo’n ramp’

Padden handje helpen nog nodig in Wijhe of redt amfibie zich straks zelf? ‘Afwachten of nieuwe aanpak werkt’

Vertrouwd gezicht elk voorjaar op landgoed De Gelder in Wijhe: vrijwilligers die padden een handje helpen om veilig de weg over te steken. Mogelijk is dat in de toekomst amper nodig, nu dankzij subsidies ‘slimme paddenmaatregelen’ zijn genomen. ,,Maar ze blijven eigengereid.”

20 maart