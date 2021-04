Hartverwarmend: Mirte hoeft niet meer met scheef hoofd de wagen in, nieuwe rolstoelbus komt eraan!

IJsselland­schap werkt met aanwinst ’t Nijendal aan lang groen lint in grootste natuurruil van Overijssel

9 april De landgoederengordel van IJssellandschap rond Deventer wordt steeds groter. Nieuwste aanwinst van de stichting: landgoed ’t Nijendal in Olst, op de grens met Diepenveen. In totaal wisselt bijna 500 hectare aan natuurgebieden in de provincie van eigenaar. ,,Het is voor het eerst dat er een zo grote natuurruil in Overijssel plaatsvindt”, stelt IJssellandschap-directeur Judith Snepvangers.