Hasan Kaddour is nu gelukkig in Olst en schrijft ‘vlucht’ van zich af: ‘Laat niet zo maar huis en haard achter’

Crowdfun­ding moet komst pumptrack Wijhe naar finish brengen: ‘Tekeningen liggen al klaar’

Bijna alles ligt klaar om in Wijhe een heuse pumptrack (crossfietsbaan van asfalt) te realiseren op het terrein van de ijsbaan in het dorp. De tekeningen zijn er, de gemeente Olst-Wijhe is positief en nagenoeg al het geld is binnen. Om de komst van de pumptrack over de streep te trekken wordt een crowdfunding gestart om de laatste 3000 euro binnen te halen. ,,Het zou toch vet zijn als m’n twee kleintjes gebruik kunnen maken van de baan’’, zegt initiatiefnemer Hessel Tijsen.

8 november