Hasan Kaddour is nu gelukkig in Olst en schrijft ‘vlucht’ van zich af: ‘Laat niet zomaar huis en haard achter’

Woningzoe­kers dupe van nieuwe stikstof­uit­spraak, Oost-Nederland­se bouwplan­nen lopen vertraging op

De jongste stikstofuitspraak van de Raad van State is slecht nieuws voor wie op zoek is naar een huis in Oost-Nederland. Het mikken op 180.000 nieuwe woningen voor 2030 was als doelstelling al uiterst ambitieus, nu dreigt uitstel of zelfs afstel. ,,We gaan enorme vertraging oplopen.’’

4 november