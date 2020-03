Heb je recht op compensatie nu je sportschool dicht zit?

Vraag bij het nieuwsHet abonnement voor de sportschool, de contributie voor de voetbalclub, de maandelijkse bijdrage aan de speeltuinvereniging, de bijna verlopen restaurantbon... Je hebt betaald, maar kan er in tijden van coronacrisis geen gebruik van maken. Nu door een griepvirus het hele openbare leven plat ligt en iedereen massaal thuis blijft rijst de vraag: krijg je geld terug of...?

Het is een vraag die ze bij de Consumentenbond, belangenbehartiger van kopend publiek, de laatste paar weken continu voorgeschoteld krijgen. Woordvoerder Gerard Spierenburg van de bond lepelt het antwoord inmiddels zo op.

Dus vertel, hoe zit dat, Gerard?

,,Juridisch gezien is het vrij eenvoudig. Als je een abonnement op een sportschool, kinderdagverblijf, pretpark of iets dergelijks hebt sluit je die meestal af voor een jaar. Het eerste jaar kan je er dan in principe niet vanaf. Maar als de dienst niet geleverd wordt terwijl je er wel voor betaald hebt, heb je recht op compensatie. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van het geld terug te krijgen, een dertiende maand gratis, of in de vorm van een voucher. Na een eerste jaar wordt een lidmaatschap of abonneeschap doorgaans stilzwijgend verlengd.

En als je nu alles snel opzegt?

Je kan je abonnement omdat je sportschool dicht is natuurlijk opzeggen, maar dan geldt meestal een opzegtermijn van een maand, dus is het de vraag hoe zinvol dat dan is. Daarbij: als iedereen nu opeens zijn abonnementen op sportscholen, kinderdagverblijven en dierentuinen opzegt en geld terug wil, gaan er vast een hoop bedrijven failliet. Ja, de overheid compenseert ondernemers, zo is inderdaad toegezegd, maar dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. Inderdaad: van de belastingbetaler.’’

En een restaurantbon die bijna verlopen is en die je niet meer kunt verzilveren?

,,Die zijn normaal gesproken minimaal een jaar geldig, dan had je misschien ook eerder kunnen gaan. Maar goed, wat zij adviseren: meld je bij de onderneming, treed in overleg.’’

De Consumentenbond adviseert klanten niet om het onderste uit de kan te halen, omdat ze er simpelweg recht op hebben?