Heeft Michel (31) uit Heino de Nederlandse ‘skyscanner’ onder de treinreizen in handen?

Groter onderzoek met hulp van ministerie met de hamvraag: wat te doen met Vakantie­park Old Heino?

Een uitgebreid onderzoek is nodig om te bepalen wat het beste is voor Vakantiepark Old Heino. Dat het vakantiepark niet meer geschikt is als toeristische trekpleister was al bekend. Maar hoe moet de locatie er in de toekomst uitzien? Dat wordt nu onderzocht door onderzoekers van Vitale Vakantieparken, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

26 juli