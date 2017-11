Heel Salland Biologisch uitverkocht

Maartje Lof lijsttrekker D66 in Olst-Wijhe

15 november Maartje Lof gaat op 21 maart 2018 als lijsttrekker van D66 de raadsverkiezingen van de gemeente Olst-Wijhe in. Rimmert Brandsma staat op de tweede plaats. Ali Voskuil, die in november zitting nam in de gemeenteraad, neemt de derde plek in.