Heeten heeft nog steeds een ponymarkt: vergane glorie of nog altijd noeste handel?

Met videoIs het een feestweek of serieuze dierenhandel? De Ponyweek in Heeten is een vijf dagen durend dorpsfeest met dj’s en andere artiesten, een vlooienmarkt en een fietstocht. En oh ja, er is een ponymarkt. Kritiek dat deze markten niet meer van deze tijd zijn, groeit elk jaar en elk jaar worden deze markten kleiner. Is er nog markt voor deze markt?