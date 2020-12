Heeten mag na Heino ook bedrijventerrein uitbreiden: ‘Behoefte ondernemers is aangetoond’

Zanger Erwin Nyhoff uit Heeten hoopt op felbegeerd plekje in Top 2000 met nummer over ‘puberver­driet’

2 december De grootste hit die zanger Erwin Nyhoff uit Heeten schreef is het nummer You Still Think. Het liedje ontstond op zijn slaapkamer op een boerderij in Hessum bij Dalfsen, waar de puberende Nyhoff zijn liefdesverdriet onder woorden probeerde te brengen. Nu hoopt hij met dit nummer over puberverdriet het bastion van de Top 2000 binnen te dringen. ,,Een plek in de lijst is niet alleen mooi, het levert ook boekingen op. Ik moet als muzikant ook overleven in deze tijd.”