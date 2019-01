Heetenaar maakt kans op één jaar gratis leven

Oproep wijkagente Daniella: ‘Ouders, kijk mee op smartphone van uw kind’

10:00 Toen ze vorige week hoorde over kinderporno in een WhattsAppgroep op het Carmel College Salland in Raalte, stond voor wijkagente Daniella van der Velde één ding vast: ze zou een dag later terugkeren op school. Om kinderen bewust te maken van de gevolgen van kinderpornografisch materiaal op social media.