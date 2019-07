Heetenaar Rick Kemper (26) winnaar eretitel ‘Sallandse Kei’

Bemidde­ling Raalte een succes: vier jaar verlenging lonkt

8 juli Scheldpartijen, ruzies over stank en geluidsoverlast. Een kleine greep uit burenconflicten die op dagelijkse basis kunnen gebeuren. Een proef met een bemiddelingsprogramma in de gemeente Raalte is zo’n succes dat het wellicht met vier jaar wordt verlengd.