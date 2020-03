Heetens zwijntje mooiste vondst

Het Bronzen Zwijntje, opgegraven 2002 in Heeten, is de mooiste archeologische vondst van Overijssel. Het beeldje van slechts 5 centimeter kreeg de meeste publieksstemmen. Wat het massief bronzen zwijntje bijzonder maakt, is dat vergelijkbare vondsten in Nederland schaars zijn. Aan de vorm en hoe het everzwijntje eruit ziet, wordt verondersteld dat het gemaakt is in Gallië, waarschijnlijk 150 jaar na Christus. De tweede mooiste vondst is het Zwolse Zwaard uit circa 1362, opgegraven in 1982 in de grachten van het kasteel van Zweder van Voorst. Een leren kindermasker uit de late middeleeuwen uit Kampen scoorde als derde mooiste vondst. Inwoners van Overijssel konden een maand lang stemmen op de mooiste bodemvondsten. Aan de vijfentwintig gemeenten waren elk drie archeologische schatten gekoppeld.