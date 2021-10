Heetense boer wil met 10.000 extra varkens een bijdrage leveren aan beter milieu: ‘Omvang heeft alleen maar voordelen’

Irritatie in Zwols ziekenhuis over ongevacci­neer­den: ‘Wij zitten niet op nog meer co­vid-patiënten te wachten’

19 oktober Omdat het aantal coronapatiënten in de regio Zwolle blijft stijgen, is het alle hens aan dek in Isala. Operaties zijn uitgesteld en de covid-afdeling is alweer opgeschaald. Onder ziekenhuispersoneel groeit de irritatie over niet-gevaccineerden. ,,Mensen hebben geen idee van wat zich hier afspeelt.”